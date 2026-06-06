Dua Lipa ha recentemente condiviso le sue nozze, mostrando i suoi capelli come simbolo di gioia e stile. La cantante ha scelto un look che riflette il suo carattere creativo, diventando un esempio di come i capelli possano rappresentare un momento speciale della vita. La sua immagine, tra eleganza e personalità, ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, sottolineando come la chioma possa essere un elemento distintivo anche in occasioni importanti.

Dua Lipa, aspettando (altri) bridal beauty look Una serie di eventi esclusivi, sui quali però c'è il massimo riserbo, che coprono vari giorni. Tra gli ospiti esponenti del mondo della musica, del cinema e della moda, tra cui Elton John, Charlie XCX, Rosalia e Donatella Versace. Dua Lipa ha già servito l'antipasto con il suo beauty look nuziale sfoggiato durante la cerimonia civile a Londra per cui ha optato per capelli naturali e sciolti con onde morbide. La popstar ha scelto uno stile minimalista e chic: i capelli sono stati lasciati cadere sulle spalle in un'acconciatura mossa molto naturale (le classiche beach waves morbide), parzialmente coperte da un cappello a tesa larga abbinato al suo tailleur total white d'ispirazione vintage (reference Bianca Jagger) firmato Schiaparelli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Goodhairday: Dua Lipa e tutte le sue chiome da «sì, lo voglio»

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