Zendaya ha recentemente sfoggiato un nuovo taglio di capelli, un bixie cut, durante la promozione del suo nuovo film. L'attrice, che si è sposata in segreto con Tom Holland, ha scelto di cambiare look nel pieno della fase matrimoniale. I suoi hairlook, corti, medi o lunghi, continuano a essere al centro dell'attenzione e si distinguono per originalità e stile.

Zendaya ci ha dato un taglio. In piena era matrimoniale (potrebbe essersi sposata in segreto con Tom Holland e sta promuovendo un film sulle nozze), l'attrice sfoggia ora un bixie cut dando una lezione magistrale su tutti i modi più originali per portare un taglio di capelli corto. Negli anni, lo sappiamo, di cambi hairlook ne ha fatti, eccome. Che soddisfazione che regala ogni volta! +++dropcap Zendaya, da anni, è una vera e propria enciclopedia di hairstyle, tutti vincenti. L'attrice, che ha, presumibilmente, da poco sposato in segreto Tom Holland, dopo aver sfoggiato un long bob alla Fashion Week di Parigi a settembre, ha poi accorciato ulteriormente i suoi capelli e da qualche settimana sfoggia un taglio ancora più corto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Goodhairday: Zendaya, corti, medi o lunghi, per noi i suoi hairlook sono sempre un «sì, lo voglio»

Articoli correlati

Goodhairday: Michele Bravi, i suoi capelli a Sanremo 2026 ricevono il premio della critica (e tutti i suoi hairlook)Michele Bravi, estetica poetica Sono perfetti i suoi look (la stylist è Rebecca Baglini, la griffe Antonio Marras), trendy ed elegantemente misurati...

Corti, medi e lunghi: le star indossano al meglio i trend capelli del momento. Ecco tutti i più forti visti a Parigi (da copiare anche per la primavera)Corti, mezze misure e lunghi rassicuranti: in fatto di tendenze tagli di capelli dalla Paris Fashion Week A/I 2026/27 sono arrivati molti spunti...

Tom Holland and Zendaya Spotted Together In Kingston, London. #zendaya #tomholland #tomdaya #shorts