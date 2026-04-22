Recentemente si è diffusa la notizia che la cantante Dua Lipa e l’attore britannico Callum Turner si sposeranno a Palermo nel mese di settembre. La coppia ha scelto l’Italia come sede del matrimonio, confermando una tendenza di celebrità che optano per questa destinazione per i loro matrimoni. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore e ha suscitato attenzione tra i media e i fan.

È di queste ore la notizia che la pop star Dua Lipa e il suo compagno, l’attore britannico Callum Turner si sposeranno questo settembre in Italia e, nello specifico, a Palermo. La coppia è solo l’ultima di una lunga lista che ha scelto le bellezze italiche per convolare a giuste nozze e usare la bellezza dei panorami italiani come sfondo di quello che è considerato il giorno più bello e importante nella vita sentimentale delle persone. È quello che ha fatto, ad esempio, anche il miliardario Jeff Bezos, leader di Amazon, quando nel 2025, ha bloccato l’intera città di Venezia per le celebrazioni del suo matrimonio con Lauren Sanchez, tra lo scontento dei cittadini che hanno visto chiudersi le strade della loro quotidianità e l’entusiasmo dei turisti, che speravano di poter incontrare qualche star di Hollywood.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da George Clooney a Dua Lipa, quando le star scelgono l’Italia per le nozze

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