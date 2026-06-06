Golf | JT Poston svetta al Memorial Tournament Gerard e Burns lo inseguono

J.T. Poston ha concluso il secondo giro del Memorial Tournament in testa alla classifica, con un punteggio complessivo di 134 colpi. Gerard e Burns seguono a breve distanza, entrambi con 136. La competizione si svolge al Muirfield Village Golf Club, dove i giocatori hanno affrontato condizioni di vento e green veloci. Il torneo prosegue con i round finali previsti nei prossimi giorni.

Si è chiuso nella notte il secondo giro al Memorial Tournament, uno degli eventi simbolo del PGA Tour che va in scena al Muirfield Village Golf Club. E a guidarlo, con delle seconde 18 buche memorabili, è J.T. Poston, che gira in -7 e si pone, dunque, a -9 recuperando 8 posizioni e guadagnando la leadership assoluta in maniera incontrovertibile. Per lui otto bogey e un birdie. Scalzato dalla vetta Ryan Gerard, leader della prima giornata e che resta comunque secondo con -8 totale dopo il -3 del suo venerdì. Lo stesso score che, due colpi più indietro, caratterizza la performance del terzo, Sam Burns, che ad oggi resta forse l’unico vero altro in grado di lottare per la vittoria finale stanti i divari che si stanno verificando. 🔗 Leggi su Oasport.it

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