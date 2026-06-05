Golf un quartetto guida il Memorial Tournament al termine del primo round
Al termine del primo round del Memorial Tournament, quattro golfisti sono in testa alla classifica. La competizione, con un montepremi di 20 milioni di dollari, è iniziata nel circuito PGA Tour. I giocatori hanno completato le prime 18 buche e si preparano per i prossimi giri. La giornata ha visto diversi colpi di rilievo, mentre la classifica si definisce con i primi leader. La gara continua con le successive tornate di gioco.
I golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo fine settimana i competizioni archiviando il primo round del The Memorial Tournament (montepremi 20 milioni di dollari). L’evento nato nel 1976 è riservato a soli 72 partecipanti invitati secondo diversi criteri a partire dai migliori 50 dei playoff della FedEx Cup della passata stagione. Al termine del primo giro c’è un interessante quartetto al comando della leaderboard con lo score di -5 (67 colpi). In prima posizione troviamo infatti appaiati l’inglese Tommy Fleetwood e gli americani Wyndham Clark, Ryan Gerard e J.J. Spaun. I battistrada vantano una lunghezza di margine sul canadese Nick Taylor, solitario in quinta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
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