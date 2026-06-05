golf un quartetto guida il memorial tournament al termine del primo round

Notizia in breve

Al termine del primo round del Memorial Tournament, quattro golfisti sono in testa alla classifica. La competizione, con un montepremi di 20 milioni di dollari, è iniziata nel circuito PGA Tour. I giocatori hanno completato le prime 18 buche e si preparano per i prossimi giri. La giornata ha visto diversi colpi di rilievo, mentre la classifica si definisce con i primi leader. La gara continua con le successive tornate di gioco.