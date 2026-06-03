Da giovedì 4 a domenica 7 giugno si svolge il Memorial Tournament, torneo di golf del PGA Tour. Tra i partecipanti c’è il giocatore che punta a conquistare la sua terza vittoria consecutiva. La competizione si tiene su un percorso tradizionale e prevede quattro turni di gioco. Gli atleti si sfidano per ottenere il miglior punteggio complessivo, con la possibilità di superare i record precedenti. La manifestazione attira numerosi appassionati e media da tutto il mondo.

Settimana imperdibile quella che sta per cominciare sul PGA Tour. Da giovedì 4 a domenica 7 giugno, infatti, il principale circuito golfistico al mondo volerà al Muirfield Village Golf Club di Dublin, nell’Ohio, per il Memorial Tournament, signature event che metterà in palio 20 milioni di dollari e 70 punti FedEx Cup. Il torneo, fondato nel 1976 da Jack Nicklaus, si gioca fin dalla sua nascita lungo lo stesso percorso (ideato e progettato da “The Golden Bear” in persona) ormai divenuto famoso e celebre in tutto il mondo. Qui, si sono avvicendati al titolo campioni come Tiger Woods (che detiene il record di vittorie, 5), Greg Norman, Tom Watson, Patrick Cantlay, Jon Rahm, Justin Rose, Ernie Els e Scottie Scheffler, quest’ultimo chiamato a difendere il titolo quest’anno dopo aver vinto due volte di fila (2024-2025). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Scheffler prova la tripletta al Memorial Tournament. Settimana imperdibile sul PGA Tour

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