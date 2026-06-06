gli stati generali sulla cultura di pace in toscana a rondine

La seconda giornata del YouTopic Festival si è aperta con gli Stati generali sulla cultura di pace in Toscana, organizzati in conformità alla Legge regionale approvata nel 2025. L’evento si è svolto a Rondine e ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, associazioni e cittadini. L’obiettivo è stato discutere iniziative e strategie per promuovere la cultura di pace sul territorio regionale. La discussione si è concentrata sui progetti in corso e sulle future azioni da adottare.

Arezzo, 6 giugno 2026 – La seconda giornata d i YouTopic Festival si è aperta con gli Stati generali sulla cultura di pace in Toscana in attuazione della Legge regionale Toscana 5 agosto 2025 n.42. Rondine ha ospitato la sessione di avvio del percorso delle Giornate della Pace e della Convivenza fra i Popoli. L’evento è stato inaugurato dal saluto di benvenuto dei giovani della World House di Rondine. “La Toscana – ha spiegato il presidente Eugenio Giani – ha nel proprio patrimonio civile e culturale una forte tradizione di impegno per la pace, il dialogo tra i popoli e la cooperazione internazionale. Gli Stati Generali della Cultura di Pace rappresentano una scelta strategica con cui vogliamo mettere in rete e valorizzare le tante energie presenti nei nostri territori, dalle associazioni alle scuole, dagli enti locali al mondo del terzo settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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