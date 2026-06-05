a rondine la regione presenta dieci progetti con le scuole sulla cultura della pace

La Regione ha presentato dieci progetti rivolti alle scuole, focalizzati sulla promozione della cultura della pace. L’evento si è svolto a Rondine, con l’obiettivo di coinvolgere studenti e istituzioni scolastiche. I progetti prevedono attività didattiche e iniziative pratiche per sensibilizzare sulla convivenza pacifica e la sostenibilità. La presentazione è avvenuta il 5 giugno 2026, in una giornata dedicata alla promozione di valori legati alla pace e all’educazione civica.

Arezzo, 5 giugno 2026 – La pace si può costruire in tanti modi. Lo si può fare seminando semi di sostenibilità. La si può aiutare coltivando la solidarietà per un futuro condiviso oppure promuovendo volontariato e cittadinanza attiva. Lo stesso può dirsi del rispetto dei diritti umani, la cui difesa parte anche dalla prevenzione di bullismo e cyberbullismo. La pace è certamente un fatto culturale ed educativo. E da qui è partita la Regione Toscana, che in occasione della marcia della pace con tantissimi giovani ed oltre quattromila partecipanti e del YoutopicFest alla cittadella della pace di Rondine in provincia di Arezzo, il festival... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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