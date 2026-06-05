YouTopic Fest presentati gli Stati generali della cultura di pace in Toscana

Notizia in breve

Oggi, 5 giugno, sono iniziati gli Stati generali della cultura di pace in Toscana, presso la Cittadella della Pace di Rondine. L'iniziativa fa parte di Youtopic Fest 2026, promossa dalla Regione Toscana, e mira a creare una rete regionale stabile. L’obiettivo è valorizzare esperienze e pratiche legate alla promozione della pace. L’evento coinvolge rappresentanti di diverse realtà e si svolge nell’ambito di un percorso di confronto e sviluppo di iniziative dedicate.