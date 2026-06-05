YouTopic Fest presentati gli Stati generali della cultura di pace in Toscana
Oggi, 5 giugno, sono iniziati gli Stati generali della cultura di pace in Toscana, presso la Cittadella della Pace di Rondine. L'iniziativa fa parte di Youtopic Fest 2026, promossa dalla Regione Toscana, e mira a creare una rete regionale stabile. L’obiettivo è valorizzare esperienze e pratiche legate alla promozione della pace. L’evento coinvolge rappresentanti di diverse realtà e si svolge nell’ambito di un percorso di confronto e sviluppo di iniziative dedicate.
Hanno preso il via oggi, venerdì 5 giugno, da Rondine Cittadella della Pace, nell'ambito di Youtopic Fest 2026, gli Stati generali della cultura di pace in Toscana, il percorso promosso dalla Regione Toscana per costruire una rete regionale stabile capace di valorizzare esperienze, pratiche e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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