Forza Italia rilancia la proposta di tornare alle vecchie norme sulla prescrizione, sostenendo che questa modifica accelererebbe i processi. Fratelli d’Italia si oppone, ritenendo che le vecchie regole potrebbero compromettere i diritti dei imputati. La discussione si concentra sulla possibilità di modificare i tempi di prescrizione e sulle conseguenze legali di un eventuale ritorno alle norme precedenti. La proposta di Forza Italia è attualmente bloccata nel dibattito parlamentare.

Cosa cambierebbe concretamente il ritorno alle vecchie norme sulla prescrizione? Perché Fratelli d'Italia sta bloccando la proposta di Forza Italia? Come influirà questo stallo sulla tenuta del programma di governo? Chi riuscirà a mediare tra le diverse visioni della coalizione??? In Breve Gabriella Cerami richiede nuove riforme per modificare l'assetto del sistema giudiziario. Vertice di maggioranza previsto la prossima settimana per sbloccare l'impasse legislativa . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Giustizia, Forza Italia spinge sulla prescrizione: FdI frena

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