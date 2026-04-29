Giustizia Forza Italia rilancia | scontro su prescrizione e avvocati

Il partito politico ha annunciato di voler riprendere in discussione al Senato la proposta di modifica della legge sulla prescrizione. La richiesta riguarda il reinserimento nel calendario delle votazioni di un provvedimento che riguarda le norme sui tempi dei procedimenti giudiziari. La questione è al centro di un dibattito che coinvolge anche le rappresentanze degli avvocati e altri soggetti interessati.

? Cosa sapere Forza Italia chiede al Senato di rimettere in calendario la riforma sulla prescrizione.. Il provvedimento deve coordinarsi con le scadenze del PNRR e le commissioni parlamentari.. Forza Italia accelera sul fronte della giustizia con una serie di richieste parlamentari mirate alla riforma della prescrizione e all’introduzione dell’avvocato nella Carta Costituzionale, puntando a riprendere il controllo su temi chiave dopo la recente sconfitta al referendum. Il movimento azzurro ha dato il via a un pressing concreto verso il ministero guidato da Carlo Nordio. Dopo aver inviato una lettera formale ai capi dei gruppi parlamentari alleati e al ministro, la strategia si è spostata nelle commissioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giustizia, Forza Italia rilancia: scontro su prescrizione e avvocati Notizie correlate Lomazzo: scontro su giustizia, avvocati e magistrati a confrontoLomazzo si prepara a un dibattito sul referendum costituzionale: avvocati e magistrati a confronto Lunedì 2 marzo, alle 20:30, al Centro di... Referendum giustizia: a Roncofreddo scontro tra avvocati e politiciRoncofreddo si prepara a ospitare un dibattito cruciale sul referendum per la riforma della giustizia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Costa rilancia Forza Italia tra giustizia, fine vita e identità liberale; Forza Italia rilancia sulle riforme della giustizia; La prima mossa della nuova FI: Giustizia, rilancio sulle riforme; FORZA ITALIA, MARINA BERLUSCONI: RESTIAMO NEL CENTRODESTRA. Forza Italia resta in pressing sulla giustizia, avanti sulla prescrizioneDopo la lettera indirizzata al ministro Carlo Nordio e ai capigruppo dei partiti alleati, Forza Italia concretizza il suo pressing sul fronte giustizia con una serie di richieste nelle commissioni ... ansa.it Dalla giustizia all'agenda Marina sui diritti civili: Forza Italia può diventare un problema per MeloniIl partito di Antonio Tajani rivede le proprie priorità in Parlamento. Gli azzurri sono proiettati ai congressi regionali che si svolgeranno prima dell'estate ... today.it Elezioni Montorio, Forza Italia sostiene Fabio Altitonante - facebook.com facebook “Noi, per cultura e vocazione, siamo la forza politica chiamata a svolgere questo ruolo, nell’interesse del Paese e dell’intero centrodestra”. Stefania Craxi, Capogruppo di Forza Italia al Senato. x.com