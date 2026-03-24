Dopo la bocciatura del referendum sulla separazione delle carriere, i rappresentanti del centrodestra continuano a spingere per modifiche nel settore della giustizia. Il ministro della Giustizia e il partito di maggioranza hanno annunciato l’avvio di una riforma che riguarda le intercettazioni e il carcere preventivo, senza modificare la loro posizione nonostante il risultato referendario.

Neppure la sconfitta al referendum sulla separazione delle carriere, mitiga le ambizioni di riforma del centrodestra. La retromarcia sulla giustizia sembra esclusa, anzi la maggioranza prova subito a ripartire rilanciando su intercettazioni e carcerazione preventiva. “Archiviata la separazione delle carriere pensiamo a portare avanti le numerose proposte di legge ferme in Parlamento”, recita la nota post-referendum firmata dal deputato Tommaso Calderone, Forza Italia, componente della commissione Giustizia. Pur ammaccata dallo schiaffo referendario, la maggioranza dovrebbe prendere in esame le “ intercettazioni indirette “, avvisa il parlamentare azzurro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lo schiaffo del referendum non frena la destra sulla giustizia. Nordio e Forza Italia: “Ora la riforma delle intercettazioni e del carcere preventivo”

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