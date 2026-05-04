Una giornata che doveva essere all'insegna dello sport e delle emozioni familiari si è conclusa in tragedia. Un uomo, presente alla partita del figlio, ha perso la vita in seguito a un incidente tra moto, evento che ha coinvolto più persone e ha lasciato distrutte diverse famiglie. La dinamica dello scontro e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Doveva essere una giornata di sport e famiglia, un viaggio per assistere alla partita del figlio. Si è trasformata invece in una tragedia improvvisa, con uno schianto violentissimo tra moto che ha spezzato vite e sconvolto più famiglie. Sull’asfalto, dopo l’impatto, corpi e mezzi scaraventati a metri di distanza. Una scena drammatica, consumata in pochi istanti, sotto gli occhi di chi si trovava a passare lungo quella strada. L’incidente è avvenuto a Mazzorno Sinistro, lungo l’argine del fiume Po, nel tratto tra Adria e Porto Viro. Il bilancio è gravissimo: un morto, due feriti in condizioni critiche e una comunità sotto shock. A perdere la vita è stato Roberto Bordin, 60 anni, morto sul colpo dopo essere stato sbalzato dalla moto.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Va a vedere la partita del figlio, poi la tragedia: Roberto morto così, una famiglia distrutto

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