Una foto condivisa e poi rimossa da Giulia Stabile ha attirato l’attenzione sulla sua vita privata. La foto mostrava un bacio con una cantante molto nota. La pubblicazione ha generato discussioni tra i fan, anche se l’immagine è stata subito eliminata. Non ci sono ulteriori conferme o dettagli ufficiali sulla relazione. La notizia ha comunque alimentato l’interesse su eventuali legami sentimentali della figura pubblica.

Una fotografia condivisa da Giulia Stabile e poi eliminata rapidamente ha riacceso le attenzioni su un legame molto speciale che da tempo incuriosisce fan e osservatori. Ecco come i social tornano a essere il palcoscenico di un piccolo caso mediatico! Leggi anche: Giulia Stabile fidanzata con un cantante famosissimo e già impegnato: lui stava con due donne contemporaneamente! Nel mondo dei social network basta davvero un attimo per trasformare una semplice immagine in un argomento capace di monopolizzare l’attenzione del pubblico. È esattamente quanto accaduto nelle ultime ore, quando uno scatto apparso per pochi secondi online ha immediatamente generato curiosità, interpretazioni e numerose reazioni tra gli utenti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Giulia Stabile è fidanzata con una cantante famosissima? Scatta il bacio che fa sognare i fan!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Quella con le ali é la star Giulia Stabile. Al centro, una cantante meno famosa chiamata Rosalia

Notizie e thread social correlati

Madame e Giulia Stabile, la foto del bacio pubblicata sui social è un giallo (ma fa sognare i fan)Una foto pubblicata sui social mostra un bacio tra Madame e Giulia Stabile, suscitando smentite e interrogativi tra i fan.

Giulia Stabile in tour con Rosalia: “Ho frequentato un cantante italiano, ma aveva una fidanzata”Recentemente si è diffusa la notizia che Giulia Stabile sta partecipando a un tour con la cantante spagnola.

Temi più discussi: Perché Madame ha cancellato la foto del bacio con Giulia Stabile? Caos tra i fan; Madame e Giulia Stabile, la foto del bacio pubblicata sui social è un giallo (ma fa sognare i fan); Bacio tra Giulia Stabile e Madame su Instagram: amore o amicizia?; Giulia Honegger su TikTok: il primo video della fidanzata di Fedez.

Per coerenza Giulia Stabile dovrebbe essere fidanzata con Ciro Immobile x.com

Madame bacia Giulia Stabile: il mistero della foto pubblicata poi cancellataCosa sta succedendo fra Madame e Giulia Stabile? Sui social è nato un piccolo caso dopo che sul profilo della cantante è apparsa la foto di un bacio, cancellata in pochi secondi. Un errore? Non è ... dilei.it

Giulia Stabile, il bacio con Madame (cancellato) infiamma i social: impazza il gossip sul nuovo amoreLa foto del bacio tra la cantante e la ballerina è rimasta online per pochi minuti prima di essere eliminata, ma tanto è bastato per mandare in visibilio i fan ... libero.it