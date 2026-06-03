Madame e Giulia Stabile la foto del bacio pubblicata sui social è un giallo ma fa sognare i fan

Una foto pubblicata sui social mostra un bacio tra Madame e Giulia Stabile, suscitando smentite e interrogativi tra i fan. Non è chiaro se si tratti di un errore o di una rivelazione. La pubblicazione ha generato discussioni tra gli utenti, che si dividono tra chi interpreta l’immagine come un semplice scatto e chi pensa a un messaggio più diretto. La questione rimane irrisolta mentre i follower continuano a seguire gli sviluppi.

Un errore o un’ammissionerivelazione? Se lo stanno chiedendo da ore i fan di Madame e di Giulia Stabile. Da quando, cioè, sul profilo Instagram ufficiale della cantante è spuntata una foto che ha mandato in tilt il web. Sono bastati pochi secondi, quelli in cui l’immagine è rimasta. 🔗 Leggi su Today.it

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Giulia Stabile entra nel corpo di ballo di una famosa artista

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