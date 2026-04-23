Recentemente si è diffusa la notizia che Giulia Stabile sta partecipando a un tour con la cantante spagnola. Durante una intervista, la ballerina ha dichiarato di aver frequentato un artista italiano, specificando però che quest’ultimo aveva una fidanzata al momento della frequentazione. L’ultima comunicazione ufficiale riguardava la sua presenza nel tour di Rosalia, confermando il suo coinvolgimento nel progetto musicale.

L’ultimo aggiornamento che avevamo avuto su Giulia Stabile riguardava la sua partecipazione al tour di Rosalia. Proprio quest’esperienza, però, l’ha lanciata al centro di una storia decisamente curiosa. Durante una porzione del Lux Tour, l’artista spagnola ha deciso di coinvolgere la sua ballerina, insieme ad altri, a confessarsi prima del brano La Perla. Quanto raccontato dall’ex di Amici è stato sorprendente. La confessione di Giulia Stabile. Tutto è accaduto ad Amsterdam, precisamente presso la Ziggo Dome. Giulia Stabile raccontato di come lo scorso anno abbia conosciuto un famoso cantante italiano. Lui l’aveva invitata a un suo concerto e da lì, di fatto, non si sono più lasciati per svariati mesi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giulia Stabile in tour con Rosalia: “Ho frequentato un cantante italiano, ma aveva una fidanzata”

GIULIA STABILE CON ROSALIA: ORGOGLIO #giuliastabile #amici #rosalia #musica #amiciufficiale

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