Giù le mani dai bambini! La violenza e i traumi in età evolutiva

Notizia in breve

Sono stati segnalati numerosi casi di violenza e abusi contro bambini, evidenziando situazioni di traumi e maltrattamenti in età evolutiva. Le vittime sono spesso soggetti indifesi, vittime di comportamenti violenti e crudeli. Le autorità stanno monitorando e investigando le segnalazioni di abusi, mentre le istituzioni sociali e legali rafforzano le misure di protezione per i minori. La problematica riguarda diverse aree e richiede interventi immediati e coordinati.