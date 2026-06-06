Giù le mani dai bambini! La violenza e i traumi in età evolutiva
Sono stati segnalati numerosi casi di violenza e abusi contro bambini, evidenziando situazioni di traumi e maltrattamenti in età evolutiva. Le vittime sono spesso soggetti indifesi, vittime di comportamenti violenti e crudeli. Le autorità stanno monitorando e investigando le segnalazioni di abusi, mentre le istituzioni sociali e legali rafforzano le misure di protezione per i minori. La problematica riguarda diverse aree e richiede interventi immediati e coordinati.
Quando la vittima di una violenza ha il volto di un bambino, si assiste alla più aberrante delle crudeltà del genere umano; piccoli e indifesi oggetto di abusi compiuti in modi differenti. Violenza fisica che lede l’integrità fisica, con schiaffi, percosse e costrizioni subite da un bambino. Violenza psicologica che mina l’equilibrio e i livelli di autostima del piccolo, umiliandolo con minacce e manipolazioni, ricatti di varia natura. Violenza sessuale esercitata contro la volontà del minore, subita passivamente, senza possibilità di parola. Tra gli attuali rischi possibili per i minori, la violenza digitale cibernetica, come il revenge porn e le molestie online, oltre che la violenza verbale espressa con minacce-ingiurie, rappresentano i più comuni casi di molestie subite da bambini e adolescenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
A little girl helps her mother find a blind date, but ends up finding her biological father, a CEO!
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