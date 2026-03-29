Famiglia nel bosco manifestazione di solidarietà a Roma | Giù le mani dai bambini

A Roma si è svolta una manifestazione di solidarietà in difesa di una famiglia coinvolta in un procedimento legale. I partecipanti hanno espresso il loro sostegno con cori e slogan, tra cui

"Giù le mani dai bambini sonoro", "Siamo qui per le ingiustizie per la famiglia nel bosco e per tutte le altre famiglie". Sono arrivati a Roma da tutta Italia per esprimere la loro solidarietà a Nathan e Catherine, i due genitori di Palmoli (Chieti) a cui sono stati tolti i tre figli dal 20 novembre. "Togliere dei figli a una madre non si dovrebbe mai fare: è una ingiustizia", lo slogan di altri genitori ai quali i figli sono stati allontanati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Chissà i patrioti, quelli del "dio, parei e famiglia", quelli delle "nostre radici", e delle "nostre tradizioni". Chissà che dicono, oggi. Chissà come si inventano per non dire. x.com