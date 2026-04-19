In città il sit in del volontari del presidio spontaneo nel bosco di Palmoli | Anche altri casi giù le mani dai bambini

In città si è svolto un sit-in organizzato dai volontari del presidio spontaneo nel bosco di Palmoli, con slogan contro l'allontanamento dei bambini. Contestualmente, una manifestazione si è tenuta sul lago Mediterraneo a Pescara, rivolta a sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni legate alla separazione dei figli dai genitori. Le due iniziative hanno attirato l’attenzione di cittadini e media, focalizzandosi su casi di presunte irregolarità nelle procedure di affidamento.

Una manifestazione in lago Mediterraneo a Pescara per sollevare l'opinione pubblica non solo sul caso della famiglia del bosco di Palmoli, ma anche su altri casi di presunte irregolarità nella separazione di figli dai genitori da parte delle autorità. La protesta come riporta Ansa, si è tenuta il.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Famiglia nel bosco, manifestazione di solidarietà a Roma: "Giù le mani dai bambini""Giù le mani dai bambini sonoro", "Siamo qui per le ingiustizie per la famiglia nel bosco e per tutte le altre famiglie". Rivolta contro i giudici. «Giù le mani dai bambini»Nel mare di retorica che sentiremo oggi in occasione della Festa della donna, sarebbe di conforto udire - tra le tante banalità - anche qualche...