WEC Ferrari in pole alla 6 Ore di Imola con Antonio Giovinazzi!

Durante le prove ufficiali della 6 Ore di Imola, il pilota ha ottenuto la posizione di testa, garantendo alla squadra la prima posizione in griglia. La sessione si è svolta sul circuito di Imola e ha visto il pilota sulla vettura di una scuderia italiana. La gara fa parte del campionato mondiale di endurance organizzato dalla federazione internazionale. Questa prima posizione potrebbe influenzare la strategia della squadra per la corsa di domani.

Antonio Giovinazzi regala a Ferrari la pole per la 6h Imola 2026, primo atto del FIA World Endurance Championship. Il pugliese beffa nell’ultimo giro disponibile per soli 11 millesimi la Toyota n. 8 di Ryo Hirakawa, il giapponese aveva messo in difficoltà il marchio di Maranello nel penultimo tentativo. Ferrari si conferma davanti a tutti sulle rive del Santerno, il campione del mondo ed il n. 8 di Toyota hanno tenuto testa alla Ferrari n. 50 di Antonio Fuoco ed alla Peugeot n. 94 di Malthe Jakobsen. L’italiano ed il danese restano vicinissimi alla vetta, rispettivamente a +0.029 ed a +0.033 dal tempo di 1.30.127 stabilito dall’ex pilota di F1 negli ultimi secondi del turno.🔗 Leggi su Oasport.it

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