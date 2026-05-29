Sangue per la vita | tutto pronto per una nuova giornata di raccolta dell' Avis
Domenica 31 maggio, i cittadini di San Vito dei Normanni sono invitati a partecipare a una giornata di donazione di sangue organizzata dall'Avis Comunale in collaborazione con il Centro Trasfusionale di Brindisi. L'evento si svolgerà nel comune e mira a raccogliere unità di sangue per le necessità locali. La partecipazione è aperta a tutti i donatori qualificati e si svolgerà in un luogo ancora da definire.
SAN VITO DEI NORMANNI - I cittadini di San Vito dei Normanni vengono chiamata a raccolta domenica 31 maggio, quando l'Avis Comunale organizzerà una giornata dedicata alla donazione di sangue in collaborazione con il Centro Trasfusionale di Brindisi. L'appuntamento è fissato presso i locali. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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