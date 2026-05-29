Sangue per la vita | tutto pronto per una nuova giornata di raccolta dell' Avis

Notizia in breve

Domenica 31 maggio, i cittadini di San Vito dei Normanni sono invitati a partecipare a una giornata di donazione di sangue organizzata dall'Avis Comunale in collaborazione con il Centro Trasfusionale di Brindisi. L'evento si svolgerà nel comune e mira a raccogliere unità di sangue per le necessità locali. La partecipazione è aperta a tutti i donatori qualificati e si svolgerà in un luogo ancora da definire.