Ravello nuova giornata di donazione del sangue in piazza con Comune e Avis

A Ravello si è svolta una nuova giornata di donazione del sangue, con l’adesione del Comune e dell’Avis. L’evento si è svolto in piazza e ha coinvolto volontari e cittadini, con l’obiettivo di promuovere la donazione. La mattinata si è concentrata sulla sensibilizzazione riguardo all’importanza di contribuire alla raccolta di sangue. La postazione è stata allestita per tutta la giornata, permettendo a chi lo desiderava di effettuare l’atto di solidarietà.

Una mattinata dedicata alla solidarietà e alla sensibilizzazione sul tema della donazione del sangue. È in programma per sabato 18 aprile, a piazza Fontana Moresca, un nuovo appuntamento promosso dal Comune di Ravello in collaborazione con la delegazione comunale di Salerno dell’ Avis, l’Associazione Volontari Italiani Sangue. L’iniziativa si svolgerà dalle ore 8 alle ore 10.30 e rappresenta un’occasione concreta per offrire un contributo importante a sostegno del sistema sanitario e delle persone che necessitano di trasfusioni. Chi può donare. Potranno partecipare alla raccolta i volontari di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Per i nuovi donatori, il limite massimo di età è fissato a 60 anni.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Ravello, nuova giornata di donazione del sangue in piazza con Comune e Avis Notizie correlate Donazione sangue: Avis lancia una nuova raccolta straordinaria, ma di seraUn'iniziativa per rispondere all'urgente necessità di sacche di sangue nel territorio. Con Avis Toscana 6 giovani diventeranno “ambasciatori” per la donazione di sangue e plasmaArezzo, 30 marzo 2026 – Diventeranno “ambasciatori” per promuovere la cultura della donazione di sangue e plasma tra i giovani. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Taglio del nastro per l’asilo nido comunale di Ravello; Maiori, torna la tammurriata di Ponteprimario nel ricordo dell'antica passeggiata dalla Madonna della Pomice; Costiera Amalfitana, Pasqua e Pasquetta soft: meno caos, più qualità per l’avvio della stagione; Lutto a Ravello: addio ad Anna Fraulo, pioniera dell'accoglienza e madre del sindaco Vuilleumier. Ravello si prepara al Festival: 21 aprile la presentazione a Roma della 74ª edizioneRavello si avvicina alla nuova stagione culturale con la presentazione ufficiale della 74ª edizione del Ravello Festival, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama musicale e artistico inter ... ilvescovado.it Costa d'Amalfi TV. . Ravello Festival, torna la grande musica con il salotto musicale di Nevile Reid Potete scriverci alla nostra email: [email protected] o sui nostri social IG,FB e TT. Una produzione di: Amalfi Coast Network - Costa d’Amalfi TV CDA T - facebook.com facebook