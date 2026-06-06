Durante la competizione, uno dei ginnasti senior dell’Estense ha conquistato la medaglia d’argento, mentre un altro atleta, compagno di squadra, si è piazzato al quarto posto. La gara si è svolta a Treviglio, dove Matteo si è distinto nella Coppa Campioni, arrivando vicino al podio. La competizione ha visto anche la partecipazione di altri ginnasti, tra cui un atleta della Pgf Bertasi, che si è classificato subito dietro Matteo.

Il campionato lo aveva già raccontato, a Treviglio è arrivata la certezza: Steven Matteo è stabilmente tra i migliori allarounder italiani, un’importante conferma per il palestrino entrato ad inizio anno nel gruppo del “percorso olimpico” federale e che durante la prestigiosa Coppa Campioni, la via d’accesso al campionato italiano assoluto, conquista l’argento nel concorso generale. La delicata trasferta bergamasca si era aperta già venerdì nel migliore dei modi, con il gruppo junior che, nonostante alcune difficoltà del momento, più che legittimate dal momento di crescita, faceva registrare ottime prove, su tutti Andrea Bertasi, che ha chiuso ai piedi del podio. Il sabato arrivano i senior che sfoderano tutti prove maiuscole, su tutti il già citato Steven Matteo, che nelle specialità aggiunge un altro argento, quello al volteggio, ma non è l’unico a guadagnare medaglie e pass tricolori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ginnastica, argento per il senior estense. Coppa Campioni da protagonista per Matteo. Il compagno della Pgf Bertasi è ai piedi del podio

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