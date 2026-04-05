Sofia premia l’Italia giovane | Cassano d’argento Godioz sfiora il podio e Bindi cresce tra le senior

Da sportface.it 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seconda giornata della Sofia Cup, l’Italia della ritmica ha ottenuto risultati positivi con una medaglia d’argento per Cassano, mentre Godioz è arrivata a un passo dal podio. Tra le atlete più giovani, Bindi ha migliorato le proprie performance tra le senior. La competizione ha visto diverse atlete italiane distinguersi in varie categorie, contribuendo a un quadro complessivamente favorevole per il movimento nazionale.

La seconda giornata della Sofia Cup ha regalato all’Italia della ritmica un bilancio incoraggiante, fatto di una medaglia importante d di diversi piazzamenti di rilievo. A brillare più di tutte è stata Flavia Cassano, capace di salire sul secondo gradino del podio nella finale juniores al cerchio con 24.650 punti, alle spalle della bulgara Siyana Alekova (27.000) e davanti all’ucraina Sofiia Kulikova (24.050). Un risuolato che conferma la bontà del vivaio azzurro e che dà ulteriore valore a una trasferta complessivamente positiva per il settore giovanile italiano. La prova di Cassano è stata il momento più alto della giornata azzurra, ma non l’unico segnale da sottolineare. 🔗 Leggi su Sportface.it

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