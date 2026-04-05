Sofia premia l’Italia giovane | Cassano d’argento Godioz sfiora il podio e Bindi cresce tra le senior

Nella seconda giornata della Sofia Cup, l’Italia della ritmica ha ottenuto risultati positivi con una medaglia d’argento per Cassano, mentre Godioz è arrivata a un passo dal podio. Tra le atlete più giovani, Bindi ha migliorato le proprie performance tra le senior. La competizione ha visto diverse atlete italiane distinguersi in varie categorie, contribuendo a un quadro complessivamente favorevole per il movimento nazionale.

La seconda giornata della Sofia Cup ha regalato all’Italia della ritmica un bilancio incoraggiante, fatto di una medaglia importante d di diversi piazzamenti di rilievo. A brillare più di tutte è stata Flavia Cassano, capace di salire sul secondo gradino del podio nella finale juniores al cerchio con 24.650 punti, alle spalle della bulgara Siyana Alekova (27.000) e davanti all’ucraina Sofiia Kulikova (24.050). Un risuolato che conferma la bontà del vivaio azzurro e che dà ulteriore valore a una trasferta complessivamente positiva per il settore giovanile italiano. La prova di Cassano è stata il momento più alto della giornata azzurra, ma non l’unico segnale da sottolineare. 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Sofia Cup 2026: Kaleva domina il concorso generale, Bindi nona per l’Italia. Bulgaria show anche tra le juniores Sofia Goggia perde il podio nel superG olimpico, Brignone sfiora la medagliaNel super G delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, Sofia Goggia ha offerto una prova molto competitiva fin dall’inizio, evidenziando una... Argomenti più discussi: Sofia - World Cup di Ritmica, tris Raffaeli e argento per le Farfalle. Rivivi le finali su SportfaceTv; Il premio a Montecitorio e la tesi con lo scrittore Saviano: il talento e la tenacia di Sofia Mazza ora a Dubai; La 71? edizione dei Premi David di Donatello; Forum ABI Lab 2026: nove banche premiate per l'innovazione nei servizi bancari. “Nominare la luna” di Sofia Ceccarelli conquista il primo premio della categoria adulti al concorso Mimosa di Narni, promosso per l’Otto Marzo. Premiati anche Pasquale Melpignano (2°) e Giuliana Fainella e Agnese Fratoni (ex aequo 3°), insieme ai vincitori d facebook