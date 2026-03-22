Arezzo, 22 marzo 2026 – Ginnastica Falciai protagonista al Campionato GOLD interregionale: argento per Pietrini, Cuccaro sfiora il podio. Si sono concluse ieri pomeriggio le gare per le ginnaste della Falciai nel Campionato Individuale GOLD interregionale di zona tecnica a Terranuova. La società aretina si è distinta con risultati di rilievo e prestazioni di alto livello. Grande soddisfazione nella categoria Allieve 2, dove Nicole Pietrini si è laureata vicecampionessa interregionale, centrando uno splendido secondo posto. Nella stessa categoria, buona prestazione anche per Ludovica Beoni, che ha chiuso in nona posizione. Nella categoria Allieve 5, ottima prova per Elisa Cuccaro, che ha sfiorato il podio conquistando un prestigioso quarto posto a livello interregionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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