Gila pressing sulla Lazio | i nomi per la difesa

Il Napoli sta lavorando per rinforzare la propria linea difensiva, con particolare attenzione alla fase di mercato dedicata ai difensori. La società ha individuato alcuni nomi da seguire e sta valutando le possibili mosse per rafforzare il reparto. La trattativa è in fase preliminare e non ci sono ancora accordi definitivi. La priorità resta trovare un profilo che possa integrarsi nel sistema di gioco e aumentare le opzioni a disposizione del tecnico.

La difesa è uno dei primi capitoli del mercato del Napoli. Il club azzurro vuole consegnare a Massimiliano Allegri un reparto più profondo e sta lavorando su due fronti: un centrale e un’alternativa a Giovanni Di Lorenzo sulla corsia destra. Per il centro della retroguardia il nome in cima alla lista resta Mario Gila. Il difensore della Lazio è considerato un obiettivo concreto e il Napoli continua a insistere per capire se esistano margini reali di trattativa. Secondo Gianluca Di Marzio per Sky Sport, il lavoro del club azzurro in questa fase è concentrato soprattutto sulla Lazio. L’obiettivo è convincere la società biancoceleste ad aprire alla cessione, visto che al momento da Roma non arrivano segnali di particolare disponibilità. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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