La Lazio sta facendo pressione per trattenere l’attaccante. L’ex allenatore chiede garanzie sul futuro, mentre il club e il tecnico attuale vogliono che il giocatore resti. Il presidente è disposto a lasciarlo andare a zero tra un anno, se necessario, preferendo farlo crescere ancora prima di prendere decisioni definitive. La trattativa tra le parti è in corso, senza ancora una soluzione definitiva.

Sembrava uno dei tanti giocatori destinati a partire e invece l’arrivo di Rino Gattuso sulla panchina della Lazio ha rimesso in discussione il futuro suo come quello di altri compagni di squadra. Così non è più scontato che l’avventura in biancoceleste di Mario Gila, cominciata nell’estate del 2022, sia agli sgoccioli. Il giocatore ha ancora un anno di contratto con il club di Lotito. La trattativa per il rinnovo si è arenata da tempo e non c’è alcuna possibilità che riparta. Gila ha infatti detto chiaramente ai dirigenti che, per quanto sia loro riconoscente, non prolungherà il suo accordo. Una presa di posizione, quella del difensore, il cui sbocco - si pensava - potesse avere una sola direzione: la sua cessione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pressing della Lazio su Gila: il club e Gattuso vogliono tenerlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Respect Club Logo

Notizie e thread social correlati

Lazio, Gattuso sfida l’incertezza su Romagnoli e GilaL’allenatore della Lazio ha parlato di Romagnoli e Gila, senza confermare se resteranno in squadra.

Gila Juventus, anche i bianconeri in corsa per il difensore della Lazio: sfida a tre club italiani e una big europea. Il puntoAnche la Juventus si è aggiunta alla corsa per il difensore della Lazio, che potrebbe lasciare il club.

Argomenti più discussi: Lazio-Pisa, segui qui la diretta; Sarri-Lazio, addio deciso: spunta Thiago Motta. Lotito ha già contattato l'ex tecnico della Juve; Napoli, distanze più ampie con Sarri: pressing dell’Atalanta; Si muovono i tecnici: Sarri tra Napoli e Bergamo, Lazio su Thiago Motta.

Maurizio #Sarri lunedì incontrerà Lotito - per rispetto della Lazio e dei due anni di contratto rimanenti - poi prenderà la sua decisione. @Atalanta_BC in pressing, il @sscnapoli pensa anche ad altri profili per il dopo Conte x.com

Stellantis, Cassino non può aspettare: pressing della Regione sul futuro produttivoIl futuro dello stabilimento Stellantis di Cassino resta incerto dopo l’incontro al Mimit tra il ministro Adolfo Urso e i vertici della Regione Lazio. Francesco Rocca chiede risposte rapide su nuovi m ... clubalfa.it

[Discussione della partita] Inter vs Parma (Serie A, Giornata 35) reddit