Gila apertura del giocatore | la Lazio fa muro

Mario Gila ha aperto alla possibilità di trasferirsi al Napoli, ma la Lazio ha comunicato di non voler cedere il giocatore. La società biancoceleste ha deciso di bloccare qualsiasi trattativa, confermando che Gila rimarrà nella rosa anche nella prossima stagione. Nessun accordo tra le parti è stato raggiunto, e il club laziale ha ribadito la volontà di mantenere il difensore. La questione rimane aperta, ma al momento non ci sono novità ufficiali.

Mario Gila resta uno dei nomi più caldi per la difesa del Napoli. Il centrale della Lazio è considerato un profilo ideale dalla dirigenza azzurra e ha ricevuto anche il gradimento di Massimiliano Allegri, che lo ritiene adatto al nuovo progetto tecnico. La pista esiste, ma non è ancora entrata nella fase decisiva. Il Napoli apprezza il giocatore e sa di poter contare anche su un’apertura da parte dell’entourage. Gila sarebbe infatti tentato dalla possibilità di trasferirsi in azzurro, soprattutto per il progetto sportivo e per la prospettiva di giocare la Champions League. A fare il punto è stato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube: “Posso confermarvi, come vi ho detto nei giorni scorsi, che per il Napoli è un obiettivo importante. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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