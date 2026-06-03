Il Napoli sta tentando di acquisire il difensore della Lazio, Mario Gila. La società partenopea ha manifestato interesse per il giocatore, mentre la Lazio ha deciso di opporsi al trasferimento. Tuttavia, Gila potrebbe lasciare il club attuale a parametro zero alla fine della stagione, se non verrà trovato un accordo. La trattativa tra le due squadre prosegue, con il Napoli che continua a monitorare la situazione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli continua a seguire con attenzione Mario Gila, difensore della Lazio finito da tempo nel mirino del club azzurro in vista delle prossime sessioni di mercato. La società biancoceleste, però, non avrebbe alcuna intenzione di cederlo nell’immediato, anche a fronte di una situazione contrattuale che resta da monitorare. Tutto dipenderà infatti dalle scelte del giocatore e dagli sviluppi con il club nelle prossime settimane. Il nodo principale, spiega Sky Sport, riguarda il possibile atteggiamento dello spagnolo: da capire se deciderà di spingere per una cessione già in estate oppure se resterà a Roma fino alla naturale scadenza dell’accordo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Forzazzurri.net - Il Napoli insiste per Gila, la Lazio fa muro ma rischia di perderlo a zero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Manna, la Roma insiste ma il Napoli fa muroLa Roma continua a cercare di portare Giovanni Manna in squadra, ma il Napoli ha deciso di opporsi alla trattativa.

La Roma insiste per Manna, ma De Laurentiis fa muro: chiede 10 milioni di indennizzo per liberarloA Roma, si continua a parlare con insistenza di Manna, con la società giallorossa che spinge per portarlo in squadra.

Temi più discussi: De Laurentiis respinge super offerta americana da 2 miliardi, il consorzio insiste per il Napoli; NAPOLI, IL FONDO USA INSISTE: SPUNTA IL PROGETTO STILE REAL MADRID; Mourinho insiste per Nico Paz: lo vuole al Real Madrid; Genoa, piace Wiafe, gioiello del Modena. Napoli: assalto a Fini.

SKY - Napoli, si insiste per Gila della Lazio, la priorità è il vice Di Lorenzo: ecco la situazione ift.tt/Lo3D9yp x.com

Il Napoli insiste per Gila, la Lazio fa muro ma rischia di perderlo a zeroForzAzzurri.net - Napoli, si insiste con la Lazio per Gila Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli continua a seguire con attenzione Mario Gila, difensore della ... forzazzurri.net

SKY - Napoli, si insiste per Gila della Lazio, la priorità è il vice Di Lorenzo: ecco la situazioneGianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, ha parlato del Napoli a Calciomercato-l'Originale su Sky Sport: Il Napoli ha già tanti giocatori numericamente in rosa e sicuramente eventuali nuovi arri ... napolimagazine.com

L'avventura di Cristiano Giuntoli all'Atalanta inizia: l'ex direttore sportivo di Napoli e Juventus è arrivato a Zingonia. Il primo passo sarà annunciare ufficialmente il nuovo allenatore: Maurizio Sarri, come riportato nei giorni scorsi. reddit