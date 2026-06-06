giallo nel sottopasso trovato con ferita alla testa ventinovenne gravissimo

Un passante ha trovato un uomo di 29 anni con una ferita alla testa nel sottopasso di via XXVI Luglio a Certaldo nella serata di giovedì. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale in condizioni gravissime. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulla dinamica o sui possibili responsabili.

CERTALDO Scoperta choc di un passante nella tarda serata di giovedì scorso nel sottopasso ferroviario di via XXVI Luglio a Certaldo. Sugli scalini, un giovane – poi identifcato: si tratta di un 29enne di origini tunisine – giaceva incosciente con una profonda ferita alla testa. Data la gravità della situazione il cittadino ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza della Miserircordia di Castelfiorentino. L’uomo è stato immediatamente portato in ospedale a Empoli dove è tuttora ricoverato. Le sue condizioni sono state giudicate molto gravi, tant’è che i medici si sono riservati la prognosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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