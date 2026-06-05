Un uomo di 29 anni, di origini tunisine, è stato trovato ieri sera alle 22 in un sottopasso con una ferita alla testa. La ferita, presumibilmente causata da un'arma da taglio, lo ha lasciato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Non sono stati forniti altri dettagli sulla dinamica o eventuali sospetti.

CERTALDO (FIRENZE) – Aggressione violenta ieri sera, 4 giugno 2026, a Certaldo. Un 29enne di originitunisine è stato trovato intorno alle 22, gravemente ferito alla testa, probabilmente con un’arma da taglio, in un sottopasso a Certaldo. A trovare l’uomo è stato un passante. Il 29ene è stato portato in ospedale a Empoli dove è ricoverato. Le sue condizioni sarebbero giudicate gravi. Sul posto è intervenuto il 118 e la polizia che indaga sulla vicenda. Sono in corso accertamenti per verificare la presenza di telecamere utili a stabilire cosa sia successo. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Certaldo: trovato in un sottopasso con una ferita alla testa, 29enne in gravi condizioni

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