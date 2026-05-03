Sul nuovo filone di indagine della procura di Pavia in cui Andrea Sempio risulta l'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, Simonetta Matone - ex magistrata e deputata della Lega - commenta ai microfoni di Diario del Giorno: "Queste acquisizioni fatte dai carabinieri servono a inquadrare a 360 gradi qual è la personalità dell'indagato. Non serve dimostrare che l'ossessione era per Chiara Poggi. Quello che conta è che esista un'ossessione nei confronti di un essere di sesso femminile in un periodo temporale vicino a quello della commissione dell'omicidio. Hanno una valenza relativa, ma fino a un certo punto, perché sono molto, molto utili".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, Matone a "Diario del Giorno": "Post di Sempio molto utili, anche se l'ossessione non fosse stata per Chiara"

Notizie correlate

Caso Garlasco, i post di Andrea Sempio riemergono dal web: “Un’ossessione durata 2 anni”Dalle discussioni su “Italian Seduction Club” ai riferimenti a un innamoramento avvenuto tra i 18 e i 20 anni: nuovi elementi riaccendono...

Garlasco, su un forum di seduzione spuntano i post attribuiti a Sempio: "Io ossessionato da una ragazza" | La difesa: "Non è Chiara, valutiamo se chiamarla come teste"I messaggi firmati "Andreas" su un forum di seduzione tornano al centro dell’attenzione sul delitto di Garlasco.

Approfondimenti e contenuti

IL DIARIO, da Trump pronto a sfilarsi sulla guerra Russia-Ucraina alle nuove indagini per l’omicidio di Garlasco. Ecco le notizie del giornoLa notizia del giorno è Donald Trump che ha invitato Russia e Ucraina a trovare autonomamente una soluzione al conflitto in corso, ridimensionando il ruolo degli Stati Uniti nelle trattative. Nel ... blitzquotidiano.it

Garlasco, l'avvocato di Stasi: Alberto sta cercando di avere equilibrio nel gestire questa vicendaIl nostro compito è far uscire dal carcere colui che noi riteniamo innocente. Non ci devono interessare e non ci interessano altri aspetti, noi non siamo i pubblici ministeri. Con queste parole Anto ... msn.com