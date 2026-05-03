Garlasco Matone a Diario del Giorno | Post di Sempio molto utili anche se l' ossessione non fosse stata per Chiara
Sul nuovo filone di indagine della procura di Pavia in cui Andrea Sempio risulta l'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, Simonetta Matone - ex magistrata e deputata della Lega - commenta ai microfoni di Diario del Giorno: "Queste acquisizioni fatte dai carabinieri servono a inquadrare a 360 gradi qual è la personalità dell'indagato. Non serve dimostrare che l'ossessione era per Chiara Poggi. Quello che conta è che esista un'ossessione nei confronti di un essere di sesso femminile in un periodo temporale vicino a quello della commissione dell'omicidio. Hanno una valenza relativa, ma fino a un certo punto, perché sono molto, molto utili".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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