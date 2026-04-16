A Garlasco si torna a parlare del caso di Chiara Poggi, con l'attenzione rivolta a un'impronta chiamata 97F trovata sul luogo dell'omicidio. Questa impronta, che potrebbe essere stata lasciata dall'assassino, non è stata ancora analizzata in modo approfondito. La sua presenza ha destato interesse tra gli investigatori, ma al momento non ci sono risultati ufficiali riguardo alle indagini su questa traccia.

Nel caso del delitto di Garlasco si continua a discutere del mistero sull’impronta 97F, che forse sarebbe stata lasciata dall’assassino di Chiara Poggi ma che “non è mai stata analizzata”. Il segno è stato rinvenuto sulla parete sinistra della scala che conduce al piano interrato della villetta di via Pascoli dove viveva e fu trovata morta la ragazza. Cos'è l'impronta 97F del caso Garlasco Le dichiarazioni di Linarello sull'impronta 97F Le parole di Raffaella Sorropago sull'impronta 97F Cos’è l’impronta 97F del caso Garlasco L’impronta 97F, localizzata sulla parete sinistra della scala interna della villetta di via Pascoli a Garlasco, è stata repertata dai Ris di Parma nel 2007.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, il mistero dell'impronta 97F lasciata forse dall'assassino di Chiara Poggi: "Mai stata analizzata"

Garlasco, il mistero sulla casa della nonna di Chiara Poggi - Storie italiane 10/12/2025

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