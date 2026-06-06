La difesa di Andrea Sempio ha fatto indossare al proprio assistito le scarpe identiche a quelle trovate sulla scena del crimine. L’obiettivo era verificare se l’impronta a pallini fosse compatibile con il modello indossato. La prova è stata presentata in aula, con esperti che hanno confrontato le impronte e le scarpe. La discussione si è concentrata sulla corrispondenza tra le calzature e l’impronta rilevata.

Andrea Sempio prova le Frau con la suola a pallini che hanno lasciato l’impronta sulla scena del delitto di Garlasco. Tra le perizie attorno a cui ruota la replica della difesa alla “discovery” della procura di Pavia è centrale l’analisi delle misure della scarpa dell’assassino, attribuita nei processi ad Alberto Stasi, ma che oggi i pm ritengono compatibile con il piede del nuovo indagato. Un’ipotesi respinta dai legali del 38enne, che hanno trovato e fatto indossare al proprio assistito lo stesso modello di calzature dell’epoca. Il test delle scarpe La compatibilità con il piede di Andrea Sempio L'impronta della scarpa nella scena del delitto di Garlasco Il test delle scarpe Il test... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, il test della difesa di Andrea Sempio sulle scarpe: la scoperta sull'impronta a pallini

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Garlasco, il consulente di Sempio: Faremo valutazioni anche sulle impronte

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#Garlasco, a #Realpolitik avv. #Cataliotti, legale di Andrea #Sempio: Non si sottoporrà lui ai test, perché noi crediamo che prima debbano esserci le prove dei fatti. Non ci opponiamo all'atto, ne contestiamo la successione cronologica #consulenze #soliloqui x.com

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