In una recente dichiarazione, la genetista difensiva ha affermato che l’impronta genetica associata a un imputato sarà oggetto di discussione in eventuale dibattimento. La Procura sostiene che l’impronta 33 sia attribuibile all’imputato, basandosi sui risultati dei consulenti legali. La difesa, invece, ha dichiarato di ritenere possibile discutere tranquillamente su questa questione nel corso di un procedimento giudiziario.

“È ovvio che la Procura dica che” l’impronta 33 “è attribuibile a Sempio, perché i loro consulenti hanno detto questo, ma noi pensiamo di poter discutere su questo argomento tranquillamente, qualora ci fosse un dibattimento”. Così Marina Baldi, genetista della difesa di Andrea Sempio, all’esterno del laboratorio ‘Genomica’ di via Arduino a Roma. “Il mio ruolo adesso è abbastanza marginale – aggiunge – però sicuramente avremo gli argomenti per poterlo discutere. Oggi continueranno questi accertamenti e vedremo, sarà ovviamente una delle cose che entrerà nella strategia difensiva, della quale però io sono informata relativamente perché ognuno di noi ha un suo ruolo, quindi adesso è il momento degli avvocati”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Garlasco, la genetista della difesa di Andrea Sempio: "Discuteremo su impronta attribuita a Sempio"

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Garlasco, la genetista della difesa di Andrea Sempio: «Discuteremo su impronta attribuita...

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