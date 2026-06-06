Garcia non ha fatto parlare Lukaku dopo il gol | Calma non può giocare titolare

Da ilnapolista.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il gol segnato durante l’amichevole, Garcia ha esortato Lukaku a mantenere calma e ha detto che non può ancora essere titolare. La partita tra Belgio e Tunisia si gioca oggi alle 15, ed è l’ultima sfida amichevole prima dell’esordio ai Mondiali, previsto per il 15 giugno contro l’Egitto. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni o dettagli sulla situazione del giocatore.

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Oggi alle 15 si gioca Belgio-Tunisia ultima amichevole prima dell’esordio ai Mondiali in programma il 15 giugno contro l’Egitto. Il Belgio è nel girone con Egitto, Iran e Nuova Zelanda. In Belgio c’è un solo argomento di discussione: Romelu Lukaku. Il gol del 2-0 segnato alla Croazia ha definitivamente acceso i riflettori sul bomber che solo a Napoli è sottovalutato. Romelu in Nazionale ha segnato 90 gol in 125 presenze. Oggi contro la Tunisia comincerà dalla panchina e Rudi Garcia, tecnico dei diavoli rossi, deve fare il pompiere. In Belgio non si parla d’altro. In Belgio ampio spazio è dedicato alla sua conferenza di ieri e alle sue parole sul centravanti che ha ancora un anno di contratto col Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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