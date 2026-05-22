La prima partita della squadra Under 23 dell'Inter si è conclusa senza grandi difficoltà, con i nerazzurri che hanno evitato problemi in Serie C. Durante l'incontro sono emersi alcuni giocatori che potrebbero essere utili per la prima squadra, come Cocchi, Topalovic, Kaczmarski, Alexiou e Spinaccè. Tra questi, alcuni hanno già avuto occasione di scendere in campo con la prima squadra, mentre altri si sono messi in mostra come potenziali future risorse.

Alan Parker, regista di “Saranno famosi”, li metterebbe tutti in fila delineandone pregi e prospettive. Proviamoci. La prima annata tra i pro’ dell’Inter Under 23 è andata bene: la squadra di Vecchi ha centrato una salvezza serena, ha conquistato 48 punti in 38 partite, chiuso 12esimo e ha lanciato diversi giovani. Se non fosse stato per la crisi invernale – dieci partite senza vittoria da fine gennaio a metà marzo – avrebbe disputato i playoff. Poco male. Ha mantenuto la categoria e ha gettato le basi per il futuro. Chivu ha attinto dall’Under 23 diverse volte. Ha regalato manciate di minuti ad alcuni “baby” e ne ha portati parecchi in prima squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, com'è andata la prima Under 23? Chi ha stupito, chi può giocare per Chivu e chi l'ha già fatto

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