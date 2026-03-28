Durante la conferenza stampa per il match contro gli Stati Uniti, il ct del Belgio ha menzionato la possibilità di un ritorno di Lukaku a Napoli, esprimendo l’auspicio che il giocatore possa tornare a giocare con continuità. L’argomento è stato affrontato nel contesto della presentazione della partita, senza ulteriori dettagli sullo stato contrattuale o sulle tempistiche.

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro gli Stati Uniti, Rudi Garcia (ct del Belgio) ha toccato anche la spinosa questione Lukaku. Le parole di Garcia. “Romelu non si sentiva al 100% e doveva ancora seguire un percorso specifico per recuperare. È normale che voglia essere al massimo della condizione. Quando non lo si è, anche la testa incide molto, perché c’è il timore di farsi male di nuovo. Lo sappiamo, lo capiamo. Abbiamo parlato anche con lo staff medico. Totti ebbe lo stesso tipo di infortunio. Sappiamo che serve parecchio tempo per riprendersi da un problema del genere. De Bruyne si è operato, mentre Romelu sta lasciando che l’infortunio guarisca senza interventi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Garcia: “Spero che Lukaku possa tornare a Napoli e giocare con continuità”

Articoli correlati

Conte pensa che con 3-4 ritocchi questo Napoli possa tornare a vincere lo ScudettoUna rosa, quella del Napoli 2025/26, mai potuta ammirare al completo e al massimo delle sue enormi potenzialità.

Leggi anche: Hojlund dopo Verona-Napoli: “Sono stanchissimo!” poi parla del giocare con Lukaku

Contenuti utili per approfondire Garcia Spero che Lukaku possa tornare a...

Temi più discussi: BELGIO - Il c.t. Garcia: Capiamo Lukaku, non si sentiva al cento per cento, l'aspetto mentale è fondamentale, spero possa presto tornare a Napoli e giocare di più lì, è importante che torni in piena forma; De Bruyne su Lukaku: Anno difficile per Romelu, a Napoli c'è sempre trambusto quando succede qualcosa; Verso Cagliari-Napoli: non solo De Bruyne, torna titolare un altro campione.

Caso Lukaku, il CT del Belgio: Non sta bene, spero torni al Napoli. Ha paura di…Continua a tenere banco il caso Lukaku per il Napoli: il CT del Belgio, Rudi Garcia, svela nuovi dettagli sulla ... fantamaster.it

Belgio, Garcia: La verità su Lukaku. Spero per il Napoli che torni prestoRudi Garcia, commissario tecnico della Nazionale belga, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match amichevole contro gli Stati Uniti. L'ex tecnico del Napoli, nel corso della conferenza sta ... msn.com

Anche Rudi Garcia ha parlato delle condizioni fisiche di Romelu Lukaku Il CT del Belgio ha confermato che ci vorrà ancora del tempo per rivedere il vero Lukaku: "Grandi giocatori come Francesco Totti hanno avuto infortuni simili, e in questi casi ci vuole te - facebook.com facebook

#Garcia: “ #Lukaku non si sente al 100%, spero torni presto a #Napoli e giochi con continuità. Questo tipo di infortunio che ha avuto richiede parecchio tempo per recuperare, a maggior ragione senza intervento chirurgico. Quando non sei al massimo, subentr x.com