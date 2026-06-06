L’Olimpia Milano ha vinto la quarta gara della semifinale playoff Lba 2026 contro Brescia, con il punteggio di 91-86, e si è qualificata per la finale scudetto 20252026. La serie si è conclusa con un risultato di 3-1 in favore dei meneghini. La partita si è giocata senza ulteriori incontri tra le due squadre dopo questa vittoria.

L’Olimpia è la prima squadra qualificata alla finale scudetto 20252026. Nella gara 4 semifinale playoff Lba 2026 i meneghini chiudono la serie sul 3-1 battendo nuovamente Brescia(91-86). I meneghini aspettano adesso la loro avversaria, una tra Venezia e Bologna. GARA 4 SEMIFINALE PLAYOFF LBA 2026: MILANO-BRESCIA 91-86 I padroni di casa vanno subito avanti 23-15 dopo il primo periodo. Questo vantaggio resiste anche all’intervallo lungo, quando il tabellone recita 46-38 in favore dei meneghini. Nella ripresa, Milano si conferma dominante chiudendo il terzo quarto addirittura a +19. Negli ultimi dieci minuti, Brescia si gioca il tutto per tutto, spinti da Bilan e DElla Valle, risalendo a -5. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Gara 4 semifinale playoff Lba 2026: Milano batte ancora Brescia e va in finale scudetto

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Semifinale play off LbA Basket gara 1. Milano espugna Brescia 88-72 e porta la serie invantaggio 1-0

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