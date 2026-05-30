Gara 1 semifinale playoff Lba 2026 | Milano passa a Brescia

Notizia in breve

L'Olimpia ha vinto gara 1 delle semifinali playoff Lba 2026, battendo Brescia in trasferta con il punteggio di 88-72. La squadra ha preso il comando fin dall'inizio, mantenendo un vantaggio consistente per tutta la partita. La partita si è svolta in un’atmosfera intensa, con numerosi falli e un ritmo elevato. Nessun altro dettaglio sulla durata o sui singoli protagonisti è stato comunicato.