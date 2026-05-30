Gara 1 semifinale playoff Lba 2026 | Milano passa a Brescia

Da sport.periodicodaily.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Olimpia ha vinto gara 1 delle semifinali playoff Lba 2026, battendo Brescia in trasferta con il punteggio di 88-72. La squadra ha preso il comando fin dall'inizio, mantenendo un vantaggio consistente per tutta la partita. La partita si è svolta in un’atmosfera intensa, con numerosi falli e un ritmo elevato. Nessun altro dettaglio sulla durata o sui singoli protagonisti è stato comunicato.

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Prova di forza dell’ Olimpia che si prende gara 1 semifinale playoff Lba 2026 imponendosi in casa di Brescia per 88-72. Dopo un primo tempo dominato dai padroni di casa, i meneghini trovano la rimonta nei tre quarti successivi, trascinati da Bolmaro, 20 punti, Brooks e Nebo. Gara 2 domenica 31 maggio sempre a Brescia. GARA 1 SEMIFINALE PLAYOFF LBA 2026: BRESCIA-MILANO 88-72 Milano detta subito la sua legge portandosi a casa la gara 1 della semifinale playoff. Partono forte i padroni di casa, 24-16 dopo i primi dieci minuti nel segno di Della Valle(24 punti). Dopo la prima pausa breve Milano rialza la testa: 25-16 di parziale nel secondo periodo, e 42-39 all’intervallo lungo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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