Gara 3 playoff Lba 2026 | Milano in semifinale Brescia va sul 2-1 contro Trieste
Nella terza partita dei playoff Lba 2026, Milano ha conquistato la qualificazione alle semifinali battendo in trasferta Reggio Emilia con il punteggio di 84-72. La squadra ha recuperato uno svantaggio di metà partita e ha concluso la serie con una vittoria che le ha garantito l’accesso alla fase successiva. Nel frattempo, Brescia ha conquistato il terzo successo contro Trieste, portandosi sul 2-1 nella serie.
La gara 3 dei playoff Lba 2026 consegna la prima semifinalista, visto che l’ Olimpia Milano chiude la serie battendo Reggio Emilia(84-72) in trasferta dopo aver rimontato lo svantaggio di metà gara. Va sul 2-1, invece, Brescia, contro Trieste(84-80). GARA 3 PLAYOFF LBA 2026: REGGIO EMILIA-MILANO 74-82 Milano non sbaglia e fa 3 su 3 chiudendo la serie con Reggio Emilia. I meneghini iniziano il match nel migliore dei modi, chiudendo il primo quarto sul 17-12, per poi spegnersi improvvisamente. La reazione dei padroni di casa è veemente: trenta punti e +6 all’intervallo lungo. L’Olimpia risponde con grande aggressività nel secondo tempo con un parziale di 24-11 che indirizza la sfida. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
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Evvai di semifinale!!! #olimpiamilano #lba #playoff #gara3 x.com
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