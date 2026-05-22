Gara 3 playoff Lba 2026 | Milano in semifinale Brescia va sul 2-1 contro Trieste

Nella terza partita dei playoff Lba 2026, Milano ha conquistato la qualificazione alle semifinali battendo in trasferta Reggio Emilia con il punteggio di 84-72. La squadra ha recuperato uno svantaggio di metà partita e ha concluso la serie con una vittoria che le ha garantito l’accesso alla fase successiva. Nel frattempo, Brescia ha conquistato il terzo successo contro Trieste, portandosi sul 2-1 nella serie.

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