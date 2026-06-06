A Gallipoli, nella zona di Baia Verde, è stata allestita un’area di sosta con 350 posti auto. La stagione balneare è iniziata e il problema dei parcheggi si ripropone nel tratto meridionale della città. La nuova area è stata predisposta per gestire l’afflusso di visitatori durante i mesi estivi. La questione dei parcheggi resta centrale per la gestione del flusso di persone sulla zona.

La stagione balneare è appena cominciata e il nodo parcheggi torna già a misurare la tenuta del litorale sud di Gallipoli. Dopo settimane di polemiche, piani sospesi, aree stralciate e proteste degli operatori, arriva una prima risposta dal neosindaco Flavio Fasano: confermati 350 posti auto nei parcheggi comunali a servizio della zona di Baia Verde, e ulteriori 50 stalli riservati alle persone con ridotta capacità motoria. Una soluzione in extremis che va ad arginare un problema che, ogni estate, rischia di trasformare l’accesso al mare in una corsa a ostacoli. La vicenda, nelle scorse settimane, aveva acceso il confronto politico e amministrativo attorno alla nuova organizzazione della sosta tra Baia Verde e Punta Pizzo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Gallipoli, sosta in Baia Verde: pronta un'area da 350 posti

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