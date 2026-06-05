Parcheggi estivi il Comune assegna area pubblica della Baia Verde da 350 posti alla Sis

A partire dalla prossima settimana, sarà attivo il parcheggio comunale della Baia Verde, con circa 350 posti disponibili. L’area, situata vicino al canale dei Samari, sarà aperta anche ai veicoli di persone con disabilità. Oltre a questa, il Comune ha assegnato alla Sis la gestione di un’altra area pubblica sulla litoranea sud, vicino all’antistadio, per i parcheggi estivi.

GALLIPOLI - Oltre al parcheggio dell’antistadio all’imbocco della litoranea sud, dalla prossima settimana sarà pienamente operativa la gestione dei parcheggi comunali della Baia Verde per circa 350 posti e con un’area, più a ridosso del canale dei Samari, riservata anche ai veicoli dei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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