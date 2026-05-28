Casirate troppi tir in paese | in arrivo un’area di sosta da 15mila mq vicino al casello Brebemi con 40 posti
Un'area di sosta di circa 15mila metri quadrati con 40 posti per mezzi pesanti sarà realizzata vicino al casello della Brebemi a Casirate d’Adda. La struttura prevede anche servizi di guardiania. La decisione arriva dopo segnalazioni di un aumento del traffico di tir nel paese. La nuova area sarà destinata a ospitare i veicoli pesanti, offrendo uno spazio dedicato e attrezzato. La realizzazione è in fase di pianificazione.
Casirate d’Adda. Una nuova area di sosta attrezzata da circa 15mila metri quadrati, comprensiva di guardiania, vicino al casello della Brebemi, con una quarantina di posti dedicati ai mezzi pesanti. È questa la soluzione su cui punta l’amministrazione per ridurre il flusso di camion che si riversa nella sulla zona industriale, molti dei quali legati allo stabilimento Amazon, e, al tempo stesso, contenere il fenomeno della sosta irregolare dei tir. Un intervento strutturale che si affianca alle misure già messe in campo sul territorio, dove nelle ultime settimane sono comparsi i primi dissuasori lungo via Dell’Industria e via Rossini. “Stiamo cercando di introdurre progressivamente elementi di ordine, senza stravolgere il sistema – dice il sindaco Mario Donadon i –. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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