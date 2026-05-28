Casirate troppi tir in paese | in arrivo un’area di sosta da 15mila mq vicino al casello Brebemi con 40 posti

Notizia in breve

Un'area di sosta di circa 15mila metri quadrati con 40 posti per mezzi pesanti sarà realizzata vicino al casello della Brebemi a Casirate d’Adda. La struttura prevede anche servizi di guardiania. La decisione arriva dopo segnalazioni di un aumento del traffico di tir nel paese. La nuova area sarà destinata a ospitare i veicoli pesanti, offrendo uno spazio dedicato e attrezzato. La realizzazione è in fase di pianificazione.