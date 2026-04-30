Aversa furto sacrilego | rubati candelabri da cappella di San Pio

A Aversa, nelle ultime settimane, si sono verificati diversi episodi di furto che coinvolgono attività commerciali. Recentemente, è stato denunciato un furto sacrilego avvenuto nella cappella di San Pio, dove sono stati rubati alcuni candelabri. La scoperta ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto. La vicenda ha suscitato reazioni di sdegno tra la comunità locale.

Tra i tanti raid che stanno colpendo le attività commerciali nelle ultime settimane, ad Aversa si registra anche un episodio che ha suscitato particolare indignazione. Un furto sacrilego. Nei giorni scorsi, ignoti hanno portato via alcuni candelabri dalla cappella di San Pio, in piazza Savignano, a pochi passi dalla chiesa di San Giovanni Battista. Un gesto che ha lasciato attoniti i residenti della zona. A intervenire sono stati i membri della Congrega di San Giuseppe, che hanno provveduto a sostituire gli oggetti rubati, restituendo decoro al luogo di culto. Da quel momento, però, la cappella - che prima era sempre aperta ai fedeli - è stata chiusa a chiave, proprio per evitare nuove incursioni.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, furto sacrilego: rubati candelabri da cappella di San Pio Aversa, furto sacrilego: rubati candelabri da cappella di San Pio Notizie correlate Aversa, furto sacrilego: rubati candelabri da cappella di Padre PioTra i tanti raid che stanno colpendo le attività commerciali nelle ultime settimane, ad Aversa si registra anche un episodio che ha suscitato... San Luca, furto sacrilego all’icona mariana: rubati preziosi dalla lastra argentata, indagini in corso.Bologna è scossa da un grave episodio di sacrilegio avvenuto nella notte nella Basilica di San Luca, santuario simbolo della città. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Rubati due candelabri nella cappellina votiva dedicata a Padre Pio; Ladri senza scrupoli, rubati due candelabri dalla cappella di Padre Pio; Aversa. Furto nella cappellina di Padre Pio a Savignano: rubati i candelabri votivi. Furto sacrilego, rubata statua di Sant'Antonio nella cappellina della chiesaFurto sacrilego ad Aversa dove nella notte è stata rubata una statuetta di Sant’Antonio all’interno del convento di Sant’Antonio al Seggio. casertanews.it C’è un dolore che non distrugge, ma trasforma. Un dolore che non chiude il cuore, ma lo spalanca all’amore di Dio. San Pio ha vissuto proprio questo: una sofferenza silenziosa, nascosta agli occhi di molti, ma potentissima davanti al Cielo. Non ha mai chiesto - facebook.com facebook 10° anniversario della fondazione del gruppo di preghiera San Pio Aprile 2026 San Michele Arcangelo, Acireale x.com