A Aversa è stato denunciato un furto sacrilego che ha coinvolto la cappella dedicata a Padre Pio, dove sono stati rubati alcuni candelabri. L’episodio si inserisce in una serie di raid che negli ultimi tempi hanno colpito diverse attività commerciali nella zona. La scoperta del furto ha generato reazioni di sdegno tra i residenti e le autorità locali. Le indagini sono attualmente in corso per identificare i responsabili.

Tra i tanti raid che stanno colpendo le attività commerciali nelle ultime settimane, ad Aversa si registra anche un episodio che ha suscitato particolare indignazione. Un furto sacrilego. Nei giorni scorsi, ignoti hanno portato via alcuni candelabri dalla cappella di San Pio, in piazza Savignano, a pochi passi dalla chiesa di San Giovanni Battista. Un gesto che ha lasciato attoniti i residenti della zona. A intervenire sono stati i membri della Congrega di San Giuseppe, che hanno provveduto a sostituire gli oggetti rubati, restituendo decoro al luogo di culto. Da quel momento, però, la cappella - che prima era sempre aperta ai fedeli - è stata chiusa a chiave, proprio per evitare nuove incursioni.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, furto sacrilego: rubati candelabri da cappella di Padre Pio

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