Fratta Terme buona la prima Gli eventi

Da ilrestodelcarlino.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il parco delle Terme della Fratta ha annunciato un calendario di eventi per la stagione estiva, a pochi giorni dalla riapertura dopo il fine settimana inaugurale. La struttura si prepara a ospitare diverse iniziative, con l’obiettivo di accogliere i visitatori durante i mesi caldi. La programmazione include varie attività che interesseranno i frequentatori del parco, che si apprestano a vivere un’estate ricca di eventi.

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A pochi giorni dal fine settimana che ne ha segnato la riapertura, il parco delle Terme della Fratta si prepara a entrare nel vivo della stagione estiva con un primo calendario di eventi. L’inaugurazione dello scorso 30 maggio ha fatto registrare una considerevole affluenza di visitatori, tra residenti e turisti, richiamati dalla curiosità di frequentare nuovamente il polmone verde situato alle pendici di Bertinoro. Sulla scorta di questo debutto, ecco il programma che si svilupperà dal 6 al 14 giugno, alternando proposte gastronomiche a momenti dedicati al benessere personale, oltre al consueto servizio bar accessibile dalle 8 per le colazioni e dalle 17 alle 21 per gli aperitivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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