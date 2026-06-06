fratta terme buona la prima gli eventi

A pochi giorni dal fine settimana che ne ha segnato la riapertura, il parco delle Terme della Fratta si prepara a entrare nel vivo della stagione estiva con un primo calendario di eventi. L’inaugurazione dello scorso 30 maggio ha fatto registrare una considerevole affluenza di visitatori, tra residenti e turisti, richiamati dalla curiosità di frequentare nuovamente il polmone verde situato alle pendici di Bertinoro. Sulla scorta di questo debutto, ecco il programma che si svilupperà dal 6 al 14 giugno, alternando proposte gastronomiche a momenti dedicati al benessere personale, oltre al consueto servizio bar accessibile dalle 8 per le colazioni e dalle 17 alle 21 per gli aperitivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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