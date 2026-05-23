Il parco delle Terme di Fratta riapre con una nuova gestione dopo i danni causati dall’alluvione. I nuovi gestori devono intervenire per riparare gli impianti sotterranei danneggiati, ancora non specificati nei dettagli tecnici. L'acquisto della struttura è stato effettuato a un prezzo ridotto, ma non sono stati resi noti i nomi degli imprenditori coinvolti. La riapertura avviene dopo il passaggio di proprietà e i lavori di riparazione.

? Domande chiave Come faranno i nuovi gestori a riparare gli impianti sotterranei danneggiati?. Chi sono gli imprenditori che hanno acquistato la struttura a prezzo ridotto?. Quando riapriranno ufficialmente l'albergo e il ristorante della zona?. Perché la nuova proprietà ha deciso di assumere quasi tutto il personale?.? In Breve Riapertura parco 30 maggio, albergo e ristorante entro fine giugno.. Nuovi gestori Pedrini e Pistocchi riassumono il 90% del personale precedente.. Installazione di pompe di calore e impianto fotovoltaico per efficienza energetica.. Rinnovamento impianti termali danneggiati dall'alluvione 2023 entro la fine dell'anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terme di Fratta, riparte il parco: nuova gestione dopo l’alluvione

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