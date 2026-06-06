Foto modificate con l' Ai per spogliare le donne condivise su Telegram | 40enne nei guai a Novara
Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Novara per aver utilizzato l’intelligenza artificiale per modificare foto di donne pubblicate sui social, rimuovendo abiti e creando immagini di nudo. Le immagini, poi condivise su Telegram, sono state ottenute senza il consenso delle vittime. L’indagato è accusato di aver diffuso contenuti indecenti tramite piattaforme di messaggistica. La polizia ha sequestrato dispositivi elettronici e sta analizzando le immagini e i messaggi scambiati.
Prendeva le foto che le vittime pubblicavano sui social, le modificava con l'intelligenza artificiale per "denudarle" e poi le diffondeva su Telegram. Per questo motivo la polizia ha denunciato un uomo di 40 anni residente a Novara.Le indagini della polizia postaleL'indagine è partita a dicembre. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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