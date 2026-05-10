Un uomo di 40 anni è stato fermato durante un controllo stradale mentre guidava la propria auto. Alla verifica, è stato trovato in possesso di circa 70 grammi di marijuana e si trovava sotto l’effetto della sostanza stupefacente. L’auto è stata sottoposta a sequestro e l’uomo è stato denunciato per possesso e guida in stato di alterazione. L’intervento si è svolto senza altri incidenti o complicazioni.

Fermato da una pattuglia mentre è al volante della sua auto, si scopre che aveva quasi 70 grammi di marijuana e stava guidando sotto l’effetto della droga. Così è finito nei guai un 44enne, denunciato per spaccio e guida sotto l’effetto di sostanze proibite. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Matelica, impegnati in un servizio di controllo lungo le strade per prevenire e contrastare il consumo di alcol e stupefacenti da parte di chi si mette al volante. L’uomo, un 44enne residente a Matelica, è stato intercettato nel corso di un controllo alla circolazione stradale. I carabinieri si sono insospettiti per via del suo atteggiamento insolitamente nervoso, e così hanno deciso di approfondire le verifiche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In auto con la marijuana. Un 40enne finisce nei guai

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